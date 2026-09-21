PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Deportes > AFA

Lautaro Martínez habló sobre Messi y destacó el legado en la Selección

Lautaro Martínez llegó a Ezeiza y habló sobre Messi, su legado y la despedida prevista para el 6 de octubre.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El delantero del Inter se refirió al último partido de Messi con Argentina y aseguró que será una verdadera fiesta.

Lautaro Martínez fue uno de los primeros jugadores en arribar a Ezeiza para sumarse a la Selección Argentina y habló sobre Lionel Messi. El delantero del Inter se refirió al retiro del capitán argentino y destacó el legado que deja en el equipo nacional.

“Lo imaginábamos por lo que decía, una triste noticia, pero al final disfrutamos siempre lo que Leo nos dio, el legado que nos dejó”, expresó Lautaro Martínez. El atacante también señaló que el encuentro del 6 de octubre ante Benín, en el Monumental, será “una verdadera fiesta”.

El mensaje para Messi

Consultado sobre qué le diría a Messi como último mensaje, Lautaro fue contundente y eligió una sola palabra: “Gracias”. El partido ante Benín será el marco de la despedida del capitán de la Selección Argentina.

La AFA había anticipado que prepara una despedida especial para Messi y convocó a los campeones del mundo que compartieron plantel con él en Qatar 2022. El encuentro se disputará con aforo completo en el estadio Monumental.

La lista inicial de 28 jugadores de la Selección Argentina

1. Emiliano Martínez - Chelsea

2. Juan Musso - Atlético de Madrid

3. Gerónimo Rulli - Manchester City

4. Agustín Giay - Palmeiras

5. Leonardo Balerdi - Roma

6. Cristian Romero - Atlético de Madrid

7. Lisandro Martínez - Manchester United

8. Juan Foyth - Villarreal

9. Facundo Medina - Bayer Leverkusen

10. Nicolás Tagliafico - Olympique Lyon

11. Román Vega - Zenit

12. Enzo Fernández - Manchester City

13. Alexis Mac Allister - Liverpool

14. Valentín Barco - Chelsea

15. Giovani Lo Celso - Betis

16. Exequiel Palacios - Ipswich Town

17. Rodrigo De Paul - Inter Miami

18. Nicolás Paz - Como

19. Franco Mastantuono - Fiorentina

20. Matías Soulé - Roma

21. Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

22. Nicolás González - Juventus

23. Gianluca Prestianni - Benfica

24. José Manuel López - Palmeiras

25. Santiago Castro - Roma

26. Julián Álvarez - Atlético de Madrid

27. Lautaro Martínez - Inter

28. Lionel Messi - Inter Miami

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD