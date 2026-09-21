Lautaro Martínez fue uno de los primeros jugadores en arribar a Ezeiza para sumarse a la Selección Argentina y habló sobre Lionel Messi. El delantero del Inter se refirió al retiro del capitán argentino y destacó el legado que deja en el equipo nacional.

“Lo imaginábamos por lo que decía, una triste noticia, pero al final disfrutamos siempre lo que Leo nos dio, el legado que nos dejó”, expresó Lautaro Martínez. El atacante también señaló que el encuentro del 6 de octubre ante Benín, en el Monumental, será “una verdadera fiesta”.

El mensaje para Messi

Consultado sobre qué le diría a Messi como último mensaje, Lautaro fue contundente y eligió una sola palabra: “Gracias”. El partido ante Benín será el marco de la despedida del capitán de la Selección Argentina.

La AFA había anticipado que prepara una despedida especial para Messi y convocó a los campeones del mundo que compartieron plantel con él en Qatar 2022. El encuentro se disputará con aforo completo en el estadio Monumental.

La lista inicial de 28 jugadores de la Selección Argentina

1. Emiliano Martínez - Chelsea



2. Juan Musso - Atlético de Madrid



3. Gerónimo Rulli - Manchester City



4. Agustín Giay - Palmeiras



5. Leonardo Balerdi - Roma



6. Cristian Romero - Atlético de Madrid



7. Lisandro Martínez - Manchester United



8. Juan Foyth - Villarreal



9. Facundo Medina - Bayer Leverkusen



10. Nicolás Tagliafico - Olympique Lyon



11. Román Vega - Zenit



12. Enzo Fernández - Manchester City



13. Alexis Mac Allister - Liverpool



14. Valentín Barco - Chelsea



15. Giovani Lo Celso - Betis



16. Exequiel Palacios - Ipswich Town



17. Rodrigo De Paul - Inter Miami



18. Nicolás Paz - Como



19. Franco Mastantuono - Fiorentina



20. Matías Soulé - Roma



21. Giuliano Simeone - Atlético de Madrid



22. Nicolás González - Juventus



23. Gianluca Prestianni - Benfica



24. José Manuel López - Palmeiras



25. Santiago Castro - Roma



26. Julián Álvarez - Atlético de Madrid



27. Lautaro Martínez - Inter



28. Lionel Messi - Inter Miami