Deportes > AFA
Lautaro Martínez habló sobre Messi y destacó el legado en la Selección
POR REDACCIÓN
Lautaro Martínez fue uno de los primeros jugadores en arribar a Ezeiza para sumarse a la Selección Argentina y habló sobre Lionel Messi. El delantero del Inter se refirió al retiro del capitán argentino y destacó el legado que deja en el equipo nacional.
“Lo imaginábamos por lo que decía, una triste noticia, pero al final disfrutamos siempre lo que Leo nos dio, el legado que nos dejó”, expresó Lautaro Martínez. El atacante también señaló que el encuentro del 6 de octubre ante Benín, en el Monumental, será “una verdadera fiesta”.
El mensaje para Messi
Consultado sobre qué le diría a Messi como último mensaje, Lautaro fue contundente y eligió una sola palabra: “Gracias”. El partido ante Benín será el marco de la despedida del capitán de la Selección Argentina.
La AFA había anticipado que prepara una despedida especial para Messi y convocó a los campeones del mundo que compartieron plantel con él en Qatar 2022. El encuentro se disputará con aforo completo en el estadio Monumental.
La lista inicial de 28 jugadores de la Selección Argentina
1. Emiliano Martínez - Chelsea
2. Juan Musso - Atlético de Madrid
3. Gerónimo Rulli - Manchester City
4. Agustín Giay - Palmeiras
5. Leonardo Balerdi - Roma
6. Cristian Romero - Atlético de Madrid
7. Lisandro Martínez - Manchester United
8. Juan Foyth - Villarreal
9. Facundo Medina - Bayer Leverkusen
10. Nicolás Tagliafico - Olympique Lyon
11. Román Vega - Zenit
12. Enzo Fernández - Manchester City
13. Alexis Mac Allister - Liverpool
14. Valentín Barco - Chelsea
15. Giovani Lo Celso - Betis
16. Exequiel Palacios - Ipswich Town
17. Rodrigo De Paul - Inter Miami
18. Nicolás Paz - Como
19. Franco Mastantuono - Fiorentina
20. Matías Soulé - Roma
21. Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
22. Nicolás González - Juventus
23. Gianluca Prestianni - Benfica
24. José Manuel López - Palmeiras
25. Santiago Castro - Roma
26. Julián Álvarez - Atlético de Madrid
27. Lautaro Martínez - Inter
28. Lionel Messi - Inter Miami