La derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 dejó imágenes de dolor dentro y fuera de la cancha. Uno de los que rompió el silencio fue Lautaro Martínez, quien utilizó sus redes sociales para expresar su tristeza por no haber podido ingresar en el partido decisivo frente a España.

El delantero publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, donde destacó el recorrido del equipo durante la Copa del Mundo y lamentó no haber tenido la oportunidad de colaborar dentro del campo de juego.

"Lo intentamos, por segundo Mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, esta vez no se nos dio", escribió el atacante.

Luego dejó una frase que rápidamente se viralizó entre los hinchas: "Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno".

Por qué Lautaro no jugó la final

La ausencia del goleador en el encuentro llamó la atención. Después de haber convertido el tanto de la victoria frente a Inglaterra en las semifinales, el delantero permaneció en el banco durante todo el partido y tampoco ingresó en el tiempo suplementario.

El desarrollo del encuentro condicionó las decisiones de Lionel Scaloni. Las lesiones de Lisandro Martínez y Cristian Romero obligaron a modificar la defensa, mientras que la expulsión de Enzo Fernández en el inicio del alargue llevó al entrenador a utilizar el último cambio para reforzar la última línea con Marcos Senesi.

De esa manera, Lautaro se quedó sin posibilidades de ingresar, pese a ser uno de los máximos goleadores del ciclo de Scaloni.

El agradecimiento a los hinchas

Más allá de la frustración por la derrota, el atacante también dedicó unas palabras a los simpatizantes argentinos que acompañaron al equipo durante toda la Copa del Mundo.

"Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta Copa del Mundo recorriendo kilómetros y kilómetros para estar cerca nuestro y a toda la gente que bancó desde cada rincón de nuestro país", expresó.

El mensaje llegó apenas unos días después de la noche inolvidable en la semifinal frente a Inglaterra, cuando Lautaro convirtió el gol de la clasificación a la final en tiempo de descuento y rompió en llanto al terminar el partido.

Este lunes, el delantero regresará al país junto al resto de la delegación en el vuelo de Aerolíneas Argentinas que trasladará al plantel subcampeón del mundo desde Estados Unidos.