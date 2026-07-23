Lautaro Martínez quedó en el centro de la escena luego de que se viralizara un “me gusta” suyo en una publicación del medio italiano Spazio Inter que cuestionaba a Lionel Scaloni por no utilizarlo durante la final del Mundial 2026 ante España.

El posteo mostraba una imagen dividida entre el delantero del Inter y el entrenador de la Selección argentina, acompañada por un mensaje que generó repercusión: “Lautaro Martínez se quedó en el banco: estalló la polémica en Argentina”.

Además, la publicación señalaba que la decisión de Scaloni de no darle minutos al delantero había sido considerada por algunos medios como uno de los principales errores del entrenador en la derrota por 1-0 frente al conjunto español.

La reacción de Lautaro que generó debate

El detalle que rápidamente llamó la atención de los usuarios fue que el propio Lautaro Martínez había marcado “me gusta” en esa publicación. La interacción fue detectada en redes sociales y provocó un intenso intercambio entre hinchas argentinos.

La reacción del delantero del Inter tras una publicación de un medio italiano sobre Scaloni. (Foto: spaziointer.it/Instagram)

Mientras algunos interpretaron el gesto como una muestra de disconformidad por no haber ingresado en el partido más importante del torneo, otros consideraron que no necesariamente representaba una postura del futbolista sobre la decisión del entrenador.

Hasta el momento, el delantero del Inter no realizó declaraciones públicas sobre el episodio ni explicó los motivos de su interacción con el contenido.

La situación volvió a poner bajo análisis las decisiones tomadas por Scaloni durante la final del Mundial, especialmente la elección de no utilizar a uno de los principales referentes ofensivos del seleccionado argentino.

El mensaje de Lautaro tras la derrota

Luego de la caída ante España, Lautaro Martínez publicó un mensaje en sus redes sociales donde expresó su tristeza por no haber podido ayudar al equipo dentro del campo de juego.

“Lo intentamos. Por segundo mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, esta vez no se nos dio. Siento tanto orgullo de ser argentino”, escribió el delantero.

Además, agregó: “Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno. Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta Copa del Mundo, recorriendo kilómetros y kilómetros para estar cerca de nosotros, y a toda la gente que bancó desde cada rincón de nuestro país”.

El atacante, que fue una de las figuras de la Selección argentina en los últimos años, quedó así envuelto en una nueva polémica tras una final que terminó con la consagración de España y la frustración del equipo dirigido por Lionel Scaloni.