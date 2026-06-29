La disputa por el puesto de centrodelantero en la Selección Argentina sumó un nuevo capítulo tras el triunfo frente a Jordania. Lautaro Martínez logró quebrar su racha negativa en citas mundialistas al convertir un gol de penal. Este festejo lo posiciona con ventaja sobre Julián Álvarez para integrar el equipo titular en el encuentro de dieciseisavos de final contra Cabo Verde, programado para el viernes a las 19.

El capitán del Inter de Milán no anotaba en un partido oficial desde el 4 de septiembre del año pasado, cuando marcó ante Venezuela. Durante Qatar 2022 el atacante sufrió la anulación de dos tantos, por lo que su reciente conquista resulta clave para su confianza. Previamente, había sumado minutos y un gol en los amistosos contra Honduras e Islandia para intentar adueñarse de la vacante en el ataque.

Por su parte, el delantero del Atlético de Madrid atraviesa una etapa de recuperación futbolística luego de una lesión en su tobillo izquierdo padecida antes de la Copa del Mundo. Su última anotación con la camiseta nacional se registró en marzo de este año en la goleada 5-0 ante Zambia. Para encontrar un antecedente previo hay que remitirse a junio del año pasado, momento en el que convirtió frente a Chile.

A pesar de que Lionel Scaloni utilizó a ambos futbolistas juntos en el último compromiso, esa alternativa no parece viable para el próximo duelo. La titularidad confirmada de Lionel Messi obligaría al entrenador a elegir a uno solo de los dos atacantes. La decisión final se tomará en base al rendimiento mostrado durante los entrenamientos previos al choque con el seleccionado africano.