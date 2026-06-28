La Selección Argentina amplió su ventaja ante Jordania en Dallas y el segundo gol de la noche tuvo un valor especial. Lautaro Martínez fue el encargado de convertir el 2-0 desde el punto penal, firmando su primer tanto en una Copa del Mundo y rompiendo una racha que arrastraba desde el Mundial de Qatar 2022.

La jugada que derivó en la sanción del penal nació justamente de los pies del propio delantero del Inter. El “Toro” probó con un remate que dio en el palo y, en la continuidad de la acción, la defensa jordana terminó cometiendo falta sobre Marcos Senesi dentro del área. Tras la revisión del VAR, el árbitro no dudó en sancionar la pena máxima.

Con Lionel Messi en el banco de suplentes, la responsabilidad cayó de manera natural en Lautaro Martínez. El delantero tomó la pelota sin dudar, asumió la presión y ejecutó un remate fuerte, cruzado y preciso que dejó sin chances al arquero rival, que se jugó hacia el lado contrario.

El festejo no tardó en llegar y estuvo cargado de emoción. El “Toro” corrió hacia uno de los córners del estadio y realizó un gesto claro de desahogo, como si se quitara una pesada carga de encima. El gol no solo amplió la diferencia en el marcador, sino que también significó una reivindicación personal en el escenario más importante del fútbol mundial.

El tanto de Martínez le permitió a la Selección encaminar con mayor tranquilidad el cierre de la fase de grupos, mientras el delantero recupera confianza de cara a la etapa decisiva del torneo.

Con este grito, Lautaro rompe su sequía en Mundiales y vuelve a aparecer en un momento clave, reafirmando su rol dentro del equipo de Lionel Scaloni en la búsqueda de un nuevo sueño mundialista.