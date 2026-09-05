El Giuseppe Meazza fue testigo de una noche inolvidable para el Inter de Milán en el torneo italiano. El equipo local perdía por dos goles y logró dar vuelta el marcador en un cierre vibrante. El delantero Lautaro Martínez se erigió como la gran figura del encuentro tras anotar el tanto decisivo.

La visita había tomado una cómoda ventaja durante el inicio de la segunda mitad del partido. Un grave error defensivo permitió que Matteo Politano abra el marcador para el conjunto napolitano. Pocos minutos después, Rasmus Höjlund estiró la diferencia y dejó contra las cuerdas al equipo local.

La reacción del conjunto dirigido por Cristian Chivu comenzó a gestarse con el descuento parcial. Un centro preciso encontró a Federico Dimarco, quien asistió al capitán para que empuje la pelota a la red. Ese primer tanto encendió la ilusión de los simpatizantes que colmaron las tribunas del estadio.

A falta de diez minutos para el final del tiempo reglamentario, Marcus Thuram marcó el empate transitorio. El delantero conectó un impecable cabezazo tras un centro ejecutado por Carlos Augusto para poner el dos a dos. El partido entró en una zona de máxima tensión con ambos equipos buscando la victoria.

El agónico tanto del triunfo definitivo llegó cuando se jugaban los primeros segundos del tiempo adicionado. Lautaro Martínez apareció en el área para capturar un rebote y desatar la locura colectiva. El argentino se trepó a las vallas para celebrar eufóricamente junto a los miles de hinchas presentes.

Esta trabajada victoria consolida el arranque perfecto del Inter en la actual temporada de la Serie A. El conjunto milanés ganó los tres encuentros disputados y lidera la tabla de posiciones con puntaje ideal. Ahora el plantel mentaliza sus objetivos en el próximo compromiso por la UEFA Champions League.