Lautaro Martínez marcó dos goles y fue determinante para que Inter empatara 2-2 ante Roma por la quinta fecha de la Serie A. El equipo de Milán había quedado dos goles abajo durante el primer tiempo, pero reaccionó en el complemento.

Manu Koné convirtió los dos tantos de Roma durante la primera mitad. Inter encontró la reacción a través de su capitán argentino, que marcó primero el descuento y después consiguió el empate definitivo.

El primer gol llegó con Thuram

La primera conquista de Lautaro nació después de una recuperación de Marcus Thuram. El delantero francés recibió la pelota del argentino y luego asistió con un centro atrás para que Martínez definiera de zurda y cruzado.

Después de algunas aproximaciones, Lautaro volvió a aparecer para establecer el 2-2. Un centro de Carlos Augusto terminó en los pies del argentino, quien definió en dos tiempos con una volea para sellar la igualdad.

Presencia argentina en Roma

El partido tuvo una importante presencia argentina porque Paulo Dybala, Matías Soulé, Nahuel Molina y Leonardo Balerdi fueron titulares en Roma. Santiago Castro, en tanto, comenzó el encuentro en el banco de suplentes del conjunto de la capital italiana.

Con este doblete, Lautaro llegó a cuatro goles en las últimas cinco fechas de la Serie A. Además, alcanzó la línea de Gustavo Varela y Antonio Raimondo como segundo goleador del campeonato, detrás de Donyell Malen.

Un nuevo registro para el delantero

La actuación se produjo después de que Lautaro fuera nominado al Balón de Oro 2026. El delantero argentino volvió a ser decisivo para Inter y evitó la derrota de su equipo frente a Roma.