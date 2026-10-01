Lautaro Martínez volvió a dejar su huella en la Selección Argentina. En el primer amistoso después del Mundial 2026, el delantero convirtió el primer gol en el 4-0 ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes y alcanzó una cifra que lo acerca todavía más al podio histórico de goleadores de la Albiceleste.

Con su conquista, el atacante llegó a 41 goles en 86 partidos con la camiseta argentina y quedó en el cuarto puesto de la tabla histórica. El próximo objetivo estadístico es Sergio Agüero, que suma 42 tantos.

Un gol que lo dejó a uno del Kun

El tanto de Lautaro llegó a los 19 minutos del primer tiempo. Tras recibir un pase de Alexis Mac Allister, el delantero del Inter se acomodó y definió con un remate cruzado para vencer al arquero Guillermo Viscarra.

Fue su 41° gol con la Selección, por lo que ahora necesita solamente uno más para igualar la marca de Agüero y dos para superarla. Por encima de ellos aparecen Gabriel Batistuta, con 54, y Lionel Messi, líder histórico con 125 conquistas.

La estadística también lo ubica entre los futbolistas que más veces abrieron el marcador con la camiseta argentina. Su gol ante Bolivia fue, además, el 18° en el que marcó el 1-0 para la Albiceleste.

El tercer capitán de la nueva etapa

El partido ante Bolivia también tuvo un significado particular para Lautaro por el nuevo escenario de la Selección. Ante la ausencia de Lionel Messi y el retiro de Nicolás Otamendi, el delantero quedó establecido como tercer capitán del equipo, detrás de Cristian Romero y Emiliano Martínez.

Scaloni, además, apostó por una delantera con Lautaro y Julián Álvarez, una dupla que ya había compartido varios encuentros pero que volvió a aparecer desde el comienzo en esta nueva etapa.

El delantero del Inter ocupó posiciones más cercanas al área, mientras que Julián tuvo una participación más asociativa. La combinación terminó dando resultado rápidamente, ya que Lautaro fue quien abrió el marcador.

La tabla histórica de goleadores

Con la marca alcanzada frente a Bolivia, la clasificación histórica de la Selección Argentina quedó encabezada por Messi, seguido por Batistuta, Agüero y Lautaro.

Máximos goleadores argentinos:

Lionel Messi: 125 goles

Gabriel Batistuta: 54

Sergio Agüero: 42

Lautaro Martínez: 41

Hernán Crespo: 35

Diego Maradona: 32

Gonzalo Higuaín: 31

Lautaro tendrá nuevas oportunidades para acercarse a esa marca durante la actual fecha FIFA, que continuará con los amistosos ante Burkina Faso y Benín.