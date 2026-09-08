Lautaro Martínez reveló que Julián Álvarez "pasa el peor momento de su vida"

Lautaro Martínez expresó su postura respecto al presente de Julián Álvarez en la antesala del encuentro que disputará Inter ante Real Madrid por la jornada inicial de la fase Liga de la UEFA Champions League. Durante la conferencia de prensa previa al compromiso europeo, el capitán del conjunto italiano abordó el contexto que rodea al atacante del Atlético de Madrid tras la finalización del periodo de transferencias.

"Hablé con él, le mandé un mensaje y le mostré mi apoyo", afirmó Lautaro Martínez al ser consultado sobre el panorama que atraviesa su compañero de ataque en el equipo nacional. El delantero profundizó sobre el vínculo que mantiene con el futbolista surgido en River Plate y agregó: "Más allá de que compartimos posición y peleamos por un lugar en la selección, es un amigo. El momento que atravesó y está atravesando no es fácil, pero la decisión es de su club".

El atacante del Barcelona buscó concretar su salida de la institución madrileña durante el reciente mercado de pases con el objetivo de incorporarse a la plantilla del club catalán. No obstante, la directiva encabezada por Enrique Cerezo desestimó la oferta presentada por la entidad blaugrana y determinó la permanencia del jugador, cuyo vínculo contractual se extiende hasta el año 2030. Esta situación generó disconformidad en los simpatizantes del equipo dirigido por Diego Simeone, quienes expresaron su malestar hacia el cordobés en diversas ocasiones.

Respecto a las capacidades del atacante del Atlético de Madrid, Lautaro Martínez concluyó: "Le deseo lo mejor y espero que se ponga bien pronto y que siga demostrando lo que ha demostrado hasta ahora, que es uno de los mejores jugadores del mundo".

En el plano estrictamente deportivo, Álvarez suma rodaje tras ingresar desde el banco de suplentes durante el segundo tiempo de la caída 3-0 frente a Athletic Bilbao en San Mamés, por la competencia doméstica. Tras la confirmación de su permanencia en el plantel, el delantero incrementó la exigencia en sus tareas diarias mediante rutinas de entrenamiento en doble turno para acondicionar su estado físico.

El cuadro colchonero se enfoca en el debut internacional programado para este miércoles a las 16 horas ante Liverpool en Anfield, por la primera fecha de la Champions League 2026-27, en lo que representará una nueva presentación oficial para el atacante en el certamen continental.