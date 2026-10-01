Lautaro Martínez tendría una amante: quién es la mujer tercera en discordia

Una bomba estalló en el entorno del conjunto nacional cuando saltaron a la luz varios detalles de la tensión que atraviesan los protagonistas. Lautaro Martínez, Agus Gandolfo y Agustina Kogan quedaron en el centro de todas las miradas tras una serie de movimientos en plataformas digitales que despertaron infinidad de rumores sobre un triángulo sentimental. El delantero atraviesa un momento clave en su carrera deportiva mientras afronta reclamos y comentarios cruzados en el ámbito personal.

La controversia escaló a partir de una foto del atacante compartida en redes sociales, a la que Agustina Kogan le sumó frases sugestivas e íconos afectivos. La joven creadora de contenidos decidió responder con firmeza ante los constantes pedidos de los fanáticos de Agus Gandolfo, quienes le exigían una aclaración inmediata. Además, la joven publicó un video imitando una canción que muchos interpretaron como una indirecta directa hacia la pareja estable del deportista.

En ese material audiovisual se incluyó un mensaje explícito donde se revelaron presuntas advertencias previas recibidas por privado. "Me dijiste que empiece a ser fan de otro jugador porque sino me ibas a hacer algo, pero...", escribió Agustina Kogan en la plataforma. Con esa afirmación dio a entender la existencia de un posible acercamiento con Lautaro Martínez y avivó los comentarios de los usuarios sobre los enfrentamientos privados entre las involucradas.