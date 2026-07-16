Lautaro Martínez tras marcarle a Inglaterra: "Soñé con hacer este gol"

La Selección Argentina logró un emotivo triunfo frente a Inglaterra por dos goles a uno en la ciudad de Atlanta, obteniendo el pase directo al encuentro final del Mundial 2026. El partido desató un fuerte desahogo emocional en todo el plantel de la albiceleste. El gran protagonista de la jornada fue Lautaro Martínez, quien marcó de cabeza el tanto decisivo para sellar la victoria y no pudo contener el llanto ante los micrófonos de la transmisión oficial.

Conmovido hasta las lágrimas, el atacante del Inter de Italia expresó: "Soñé con hacer este gol". Pocos minutos después de terminar el partido, conmovido por el logro, el futbolista sumó detalles de sus sentimientos: "No sé, la verdad... Es muy fuerte esto... La primera vez que mi viejo me compró un par de botines siempre soñé con hacer este gol".

En sus declaraciones, el bahiense recordó con mucho cariño sus orígenes y a su familia, dedicando este logro a sus seres queridos: "Para mi vieja, que desde el día que me fui a Racing jamás dejó de tender mi cama, y eso vale más que un gol, una final". Además, el delantero reflexionó sobre su madurez y el impacto de la paternidad en su presente futbolístico y personal, señalando: "Tengo a mis dos hijos que me han cambiado la vida desde que llegaron, bajé un cambio. Disfruto de todo esto, hoy soy un hombre y disfruto de la vida".

Este torneo representa una revancha personal para el delantero de la escuadra nacional, quien se había coronado campeón en Qatar pero se había marchado de aquel certamen sin poder convertir goles. En esta oportunidad, ya con un tanto de penal anotado frente a Jordania en la instancia de grupos y otro gol que sirvió para sellar el tres a uno definitivo ante Suiza en los cuartos de final, el jugador confió en que este gran momento llegaría. Al respecto, confesó las charlas previas que mantuvo con sus compañeros de equipo: "Lo soñé, te lo juro, se lo dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol, le dije a Facu (Medina) que iba a entrar y lo iba a ganar".

Tras recuperar la calma, el referente del combinado nacional analizó el desarrollo táctico del partido de semifinales y la clave para superar al rival: "Este equipo sigue demostrando de qué está hecho. Ellos se cansaron, presionaron 60 minutos, después no daban más. Cuando encontraron el gol se metieron atrás y nos dio tranquilidad a la hora de mover la pelota. Conseguimos los goles y volvemos a jugar una final del mundo".

Por su parte, el director técnico del seleccionado, Lionel Scaloni, también se mostró profundamente emocionado tras el pitazo final y valoró el apoyo incondicional del público en las tribunas al declarar: "Somos únicos, esta gente nos llevó a ganar el partido".