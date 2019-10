Lavagna aseguró que no habrá resolución del tema fiscal ni al de la deuda si la economía no arranca

El economista y candidato a presidente, Roberto Lavagna, señaló hoy que "no habrá una resolución del tema fiscal y de la deuda si la economía no arranca", durante su exposición en el 55 Coloquio de IDEA que se desarrolla en Mar del Plata. "Olvídense que no habrá una resolución del tema fiscal y de la deuda si la economía no arranca", dijo ante el auditorio de empresarios. Además precisó que en los últimos años salieron del país US$ 70.000 millones y que ha "habido una lluvia de inversiones de Argentina al exterior", durante su exposición en "De Argentina han salido en los últimos años 70.000 millones de dólares, ha habido una lluvia de inversiones de Argentina al exterior", dijo y señaló que lo hicieron a países de la región o incluso a Miami o Suiza. Además subrayó la situación laboral del país, entre los principales problemas presentes. "Hay entre 7 y 8 millones de argentinos que están en una relación laboral insatisfactoria, porque están desocupados, en negro, porque son monotributistas. Además señaló que la tasa de actividad es menor a la de otros países de América Latina y "hay que agregar 1,7 millón que debería estar buscando trabajo y ni siquiera lo hace". Destacó también que pese a que la Argentina tiene "una enorme potencialidad" la economía lleva 8 años de estancamiento absoluto. "Y soy optimisma al decirlo porque los últimos dos años en los que hubo una caída del Producto Bruto importante. por encima del 3%". Y refirió que el estancamiento se produjo en dos gobiernos que presentaron políticas económicas distintas. Previo a su exposición Lavagna habló con los periodistas que "en la crisis del 2012, la inflación, se freno muy rápidamente, pero en esta oportunidad yo no me animaría a decir que se pueda volver a repetir esa situación". "Sabemos que hay que salir de estos niveles de inflación del 5,9% y en algunas partes del país 6 y pico", de acuerdo a los datos oficiales del que el Indec difundió ayer. Al referirse sobre la situación económica por la que atraviesa la Argentina, Lavagna expresó que "esta crisis lleva ocho años, cuatro del Gobierno anterior y cuatro de actual Gobierno", a lo que agrego que "han empeorado porque las cosas, en tanto no se las atienda y no se las solucione, se van agravando. De esos 8 años de absoluto estancamiento económico, en estos dos últimos, ya son de caída". "Hemos tenido dos gobiernos muy distintos, con políticas incluso contrarias". En referencia a la situación económica sostuvo que "esto paso, por ideologías, intereses, y no necesariamente personales, sino de sectores, por ejemplo al Gobierno actual lo único que le interesa es la actividad financiera".