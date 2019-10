Lavagna: "la campaña fue larga y no se prestó atención a los problemas de gobernar"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, advirtió hoy en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca que la campaña de cara a las elecciones del próximo domingo "fue excesivamente larga" y sostuvo que a raíz de eso "no se presta atención a los problemas de gobernar desde el gobierno o desde la propia oposición".



"En general, en el mundo, son mucho más cortas porque mientras se está en campaña no se prestan atención el cien por cien que se debe prestar a los problemas de gobernar, sea gobernar desde el gobierno o desde la propia oposición", afirmó.



Lavagna hizo declaraciones este mediodía en el marco de una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el candidato a gobernador Eduardo "Balli" Bucca y el postulante a diputado bonaerense Alejandro "Topo" Rodríguez, en un hotel céntrico de esta ciudad del sur bonaerense.



Al hablar sobre el último debate presidencial, el ex ministro de Economía sostuvo que "puso en evidencia una situación de tensión y de conflicto entre dos de las fuerzas principales muy grande", por lo que "nos deja la preocupación de que se repiten situaciones parecidas a las que ya ocurrieron en el 2015 y hoy el país está todavía más complicado".



"Lo que hace falta es tratar de garantizar una transición lo más razonable posible", agregó al indicar que "hubo pocas propuestas, sobre todo de las fuerzas que tuvieron mayor peso en las Paso".



Lavagna consideró que "hay muchas cosas que corregir y habrá, desde el lunes próximo en adelante, que ser muy cuidadoso en lo que se hace y en lo que se dice como para que esa transición que queda hasta el 10 de diciembre sea lo más tranquila posible".



Consultado sobre cómo salir de la crisis económica a partir de los resultados que puedan registrarse el domingo, afirmó que "se puede salir porque la Argentina tiene recursos humanos, tiene recursos naturales, incluso tiene capital".



"Qué el capital no esté puesto al servicio productivo en este momento es una cosa distinta a que no haya", advirtió.



En ese sentido dijo que "hoy el capital está prestándole al socio bobo que es el Estado, el cual todos mantenemos, pero está disponible para la actividad productiva si se mandan los estímulos que son necesarios".



Lavagna recordó que en el 2002 "la situación era más grave que ésta y sin embargo se salió, se puso en marcha el país así que poder se puede, por supuesto hay que cambiar cuáles son las prioridades".



"Si la prioridad es la tasa a la cual se le presta al Banco Central o la Tesorería o si es asegurar a las pequeñas y medianas empresas los fondos para reconstituir su capital de trabajo", precisó.



Asimismo, afirmó que "si se vuelve a poner en el bolsillo de los argentinos lo que se le ha sacado en los dos últimos dos años, alrededor del 18, el 20% que en este ajuste con el Fondo y demás se le ha sacado al grueso de la población, a los jubilados y a los trabajadores. Eso hay que devolverlo porque es lo que va a poner en marcha nuestra economía".



Por otra parte, expresó que a las pequeñas y medianas empresas "hay que darle un crédito inicial porque han perdido el capital de trabajo a lo largo de éstos dos años, en este proceso de sobre vida, y con eso la economía se empieza a mover".



"El pueblo es muy razonable, no es que espera la solución al día siguiente, sabe que eso no es posible pero lo que importa es empezar a caminar una ruta distinta a la que se ha tenido en los últimos años", puntualizó.



Tras su visita a Bahía Blanca, donde mantendrá encuentros con referentes locales y de la región, se trasladará a Punta Alta, partido de Coronel Rosales, en el marco del último tramo de la campaña electoral.