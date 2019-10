Lavagna pide moderación a Macri y Fernández para evitar "incertidumbre"

El candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, reclamó hoy a los principales aspirantes a la jefatura de Estado, Mauricio Macri y Alberto Fernández, que bajen la "tensión y el enfrentamiento" porque generan "incertidumbre" en la sociedad y la economía y calificó de "malo" al actual gobierno.



"Hay incertidumbre" por "un grado de tensión y enfrentamiento entre los dos partícipes principales y la gente naturalmente piensa que vamos hacia otra transición al estilo de la del 2015, conflictiva, con menos reservas" del Banco Central, alertó por el canal TN.



Lavagna reprochó a Macri y Fernández que "no se cuidaron de evitar esto y llegar lo más tranquilo posible al 10 de diciembre" y señaló que la gente "quedó con la idea de lo ocurrido el lunes post-PASO, cuando se produjo la escapada del dólar".



"Estas cosas cuentan y complican la cosa económica", dijo el ex ministro de Economía, quien señaló que la opción es si "van a seguir jugando el juego del conflicto o bajar un poco los decibeles y van a aplacarse un poco, ya que ninguno tiene mayoría absoluta para gobernar".



Consultada su opinión del gobierno de Macri, Lavagna dijo rotundamente que es "malo" y reiteró su propuesta de que "un acuerdo de precios y salarios para desindexar algunas variables y poner la economía en marcha".



El candidato de Consenso Federal dijo que en el reciente Coloquio de IDEA circuló un boceto de iniciativa "totalmente equivocado, acerca de que primero se debe estabilizar, y no hay forma de estabilizar en una economía estancada, por lo que hay que poner en marcha los recursos ociosos que existen: saquemos las lonas que tapan las maquinarias".



Lavagna añadió que el país "requiere un plan general que sepa dónde quiera ir en materia de precios relativos, que son como los semáforos y están todos distorsionados. Hay que reordenar eso, con salarios más altos, con un tipo de cambio acorde a la inflación, la tasa de interés mucho más baja y una baja de los impuestos".



El candidato reivindicó lo que se hizo en su gestión en 2002 y luego hubo "una economía que caminó sola y creciendo".



Lavagna reiteró que "la deuda (extrerna) no nos condiciona, porque cuando hay firmeza y un programa en serio el FMI termina aceptando" renegociaciones. Añadió que "tal vez no nos gusta, pero no se puede jugar en contra".