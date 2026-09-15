Ezequiel “Pocho” Lavezzi habló abiertamente sobre uno de los períodos más difíciles de su vida. El exdelantero de la Selección Argentina reveló que sufrió depresión después de retirarse del fútbol profesional, debió permanecer internado en una clínica y actualmente continúa realizando un tratamiento.

La confesión se produjo durante una entrevista en el programa Fenomeni, conducido por el exfutbolista italiano Luca Toni. Allí, Lavezzi explicó que el final de su carrera generó un vacío que no encontraba cómo reemplazar. “Cuando dejé de jugar llegó un vacío y no había nada para llenarlo”, reconoció.

El exjugador de Napoli y Paris Saint-Germain explicó que atravesó problemas de depresión, estuvo internado y actualmente toma medicación como parte de su recuperación. Según expresó, lentamente comenzó a superar esa etapa y encontró en su familia uno de sus principales sostenes.

Uno de los cambios más importantes llegó con el nacimiento de su hijo. Lavezzi aseguró que esa experiencia modificó su vida, le devolvió alegría y le dio fuerzas para continuar atravesando el proceso.

El apoyo de Messi y sus excompañeros

Durante la entrevista, el Pocho también destacó el acompañamiento que recibió desde el mundo del fútbol. Entre las personas que estuvieron cerca mencionó a Lionel Messi, Sergio Agüero y Paolo Cannavaro.

El vínculo con Messi ocupa un lugar especial. Ambos compartieron durante años la Selección Argentina y construyeron una relación que continuó después de sus carreras deportivas. “Con él tengo una amistad especial, hablamos de muchas cosas”, señaló Lavezzi al referirse al ex capitán argentino.

El exdelantero aprovechó además su experiencia para dejar un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares y sostuvo que pedir ayuda y afrontar el proceso con acompañamiento resultaron fundamentales para su recuperación.

Su carrera y el recuerdo de Maradona

Lavezzi también repasó diferentes momentos de su trayectoria. Recordó que en 2007 tuvo la posibilidad de jugar en Juventus, aunque finalmente eligió Napoli con la intención de seguir el camino que había marcado Diego Maradona.

Su paso por el club italiano se extendió durante cinco temporadas hasta que, en 2012, pasó al Paris Saint-Germain. También recordó su relación con Maradona durante su etapa como entrenador de la Selección Argentina y las conversaciones que mantenían durante las concentraciones.

Hoy, alejado del fútbol profesional, Lavezzi aseguró que su prioridad pasa por continuar con su recuperación y disfrutar el tiempo junto a sus hijos.