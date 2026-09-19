Lavezzi fue el tercero en discordia y provocó la separación de J Balvin

Las repercusiones tras la separación de J Balvin y Valentina Ferrer sumaron un capítulo vinculado al pasado de la pareja. Durante la emisión de Puro Show, Pochi dio a conocer un episodio sucedido años atrás en medio de uno de los distanciamientos que atravesó la relación que se inició cerca de 2018, tras coincidir en el rodaje de un videoclip del cantante colombiano.

Según los datos presentados en el programa, la modelo cordobesa habría recibido una invitación de Ezequiel Pocho Lavezzi para trasladarse a Italia durante una etapa de impasse. La situación cobró relevancia debido a que el exfutbolista finalizaba su vínculo con Yanina Screpante, quien mantenía contacto previo con la modelo por la profesión que comparten.

Sobre esa situación, la panelista detalló que "Yanina Screpante y Valentina Ferrer, al ser las dos modelos, se conocían. Cuando Yanina se enteró que Valentina Ferrer estaba en Italia con su ex, porque se habían separado muy recientemente, estaba como loca, indignadísima".

El desplazamiento a territorio europeo habría generado un cambio de postura en el músico colombiano según lo expuesto en el ciclo televisivo. Para finalizar el relato, la panelista concluyó que "Después, lo que me dijeron, es que supuestamente, en realidad, Valentina usó eso para recuperar a J Balvin".

La pareja, que tuvo a su hijo Río el 27 de junio de 2021 y mantiene la decisión de no mostrar el rostro del niño en redes sociales, atravesó aquel conflicto antes de este desenlace.