Le abrieron Tinder a un famoso periodista y contó con qué se encontró

Luis Novaresio y Paulo Vilouta protagonizaron una insólita anécdota luego de que el conductor decidiera ayudar a su compañero a buscar pareja. La iniciativa surgió durante un pase radial en el que conversaban sobre la soledad, momento en el que el periodista decidió armarle un perfil en una app de citas a su colega.

Paulo Vilouta contó los detalles de esa experiencia y confesó que la iniciativa no tuvo el resultado esperado por su amigo. "Luis me creó un perfil de Tinder porque hablábamos de la soledad en la radio, a Novaresio le agarró un ataque de locura y con la locutora, Valeria Mirabella, me armaron una cuenta", relató el periodista sobre el origen de la broma.

A pesar de la insistencia de sus compañeros, la aventura digital duró muy poco tiempo y no generó ningún encuentro romántico. "No lo administré bien, no encontré a nadie, no me fue bien. No estoy en esa porque fui criado de otra forma, de conocer gente más desde hablar y el cara a cara", explicó Paulo Vilouta al recordar el episodio.

El periodista también aclaró que su exposición en los medios le jugó en contra para usar la aplicación. "Además, cuando tenés un trabajo público tampoco mucha gente te cree y piensan que es otra persona que se hace pasar por vos. Igual respeto las formas nuevas de conocer, como las apps de citas pero conmigo no van", aseguró para dar por cerrado el tema.