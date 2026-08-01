"Le cayó la policía a la casa": Morena Rial a punto de volver a la cárcel

Morena Rial atraviesa un momento crítico en su situación procesal que podría derivar en su retorno a un establecimiento penitenciario. A pesar de contar con el beneficio de la prisión domiciliaria, una serie de irregularidades detectadas recientemente pusieron en duda la continuidad de esta medida.

La mediática realizó reuniones en su casa sin autorización, incluyendo encuentros con amigos polémicos, personas que han estado detenidas y amistades vinculadas a robos en camarines de televisión. La situación se agravó durante la última semana tras un caos generado en su edificio que requirió intervención policial.

Según los detalles brindados por el periodista Pepe Ochoa, la joven sumó 13 faltas a las normas impuestas por la justicia. El panelista explicó que "el martes va a tener que dar explicaciones, porque estuvo con 12 personas en su departamento".

Este evento generó malestar entre los vecinos, lo que derivó en una denuncia formal. Sobre este episodio, el cronista detalló que "cayó la policía en su casa, por ruidos molestos. Entraron a su departamento y estaba ella con amigas y un par de amigos".

La justicia fijó una fecha inmediata para evaluar estos incumplimientos y determinar los pasos a seguir. "Tiene 13 incumplimientos y el martes hay una audiencia para que Morena explique qué pasó" aseguró el integrante de LAM. La expectativa sobre el resultado de este encuentro es negativa para la defensa, ya que los reportes provenientes de la fiscalía sugieren un cambio inminente en su modalidad de detención.

La posibilidad de que se revoque el beneficio actual es una de las opciones más firmes que se manejan en el ámbito judicial. Al respecto, se informó que "es muy probable que Morena no vuelva a la domiciliaria el martes y vuelva a la cárcel". La acumulación de faltas administrativas y de conducta habría agotado la tolerancia de las autoridades competentes. La conclusión sobre el trámite fue contundente al afirmar que "le van a sacar el beneficio por incumplir".