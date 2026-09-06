Le cobraron la plata y atacó a hachazos a un prestamista de Santa Lucía

Un violento enfrentamiento armado se desencadenó durante la madrugada en el departamento de Santa Lucía, donde un prestamista que cumple condena con prisión domiciliaria y un cliente terminaron internados con múltiples heridas de arma blanca tras no concretar una transacción monetaria.

El episodio ocurrió cerca de las 3 de la madrugada cuando las fuerzas policiales acudieron por un llamado al 911 a un inmueble situado en la intersección de la Avenida Benavidez y calle Chacabuco. En el lugar, los agentes entrevistaron a Ricardo Javier Martínez, de 38 años, quien explicó que opera como prestamista en esa propiedad mientras cumple su detención domiciliaria.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Franco Ezequiel Rodríguez, de 36 años, acudió al domicilio para solicitar una suma de dinero. Frente a la respuesta del residente, quien argumentó que no disponía del monto exigido, el visitante ingresó por la fuerza a la vivienda y se desató una pelea cuerpo a cuerpo. En medio del choque se utilizaron un cuchillo y un hacha para perpetrar las agresiones mutuas.

Ambos involucrados sufrieron severos cortes en distintas partes del cuerpo. Médicos del servicio 107 acudieron a la escena y trasladaron a los 2 involucrados bajo la condición de Código Rojo hacia el Hospital Rawson, donde ingresaron conscientes a pesar de las lesiones.

Representantes de la UAT asumieron las primeras instrucciones de la causa, disponiendo el resguardo del sitio del hecho y convocando a la División Criminalística para el levantamiento de huellas, recolección de rastros y registros fotográficos. A su vez, se apostó custodia policial en el centro sanitario para monitorear el estado de salud de los implicados y reportar novedades al sistema 105. Fuentes policiales señalaron que "no habría heridos de gravedad".