Le desvalijaron la casa a un vecino de Santa Lucía durante su cumpleaños

Un vecino de Santa Lucía llamado Julio Núñez sufrió un importante robo en su vivienda mientras se encontraba fuera de su casa para celebrar el cumpleaños de un familiar. Al regresar durante la mañana del viernes 16 de octubre descubrió que delincuentes habían ingresado por la fuerza a su hogar para llevarse una gran cantidad de pertenencias.

El damnificado identificado como Julio Núñez vive sobre calle San Luis en la Villa 12 de Octubre en la zona de Alto de Sierra según revelaron fuentes policiales. El hombre salió de su casa cerca de las 17:00 del jueves para asistir al festejo de su sobrino en la vivienda de su hermana y decidió pasar la noche allí.

Al regresar a su domicilio cerca de las 07:00 del viernes encontró que los atacantes habían forzado la puerta de ingreso y roto los candados de seguridad. Una vez dentro de la propiedad sustrajeron una heladera Gafa blanca una cocina Escorial de cuatro hornallas un televisor TCL de 21 pulgadas y un lavarropas Drean gris.

Los ladrones se llevaron también una cama sommier Simmons roja una mesa redonda de plástico blanca tres sillas de hierro negro y azul y un celular Samsung A30 negro. Además retiraron dos puertas de madera marrón instaladas en dormitorio y baño dejando al damnificado sin bienes cotidianos en un caso denunciado ante la Policía.