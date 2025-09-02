La Justicia de San Juan ha dictado una condena de dos años de prisión de ejecución condicional para S.A., quien fue hallado culpable de abuso sexual simple reiterado en perjuicio de su sobrina. Los hechos ocurrieron cuando la menor tenía entre 11 y 13 años de edad. Esta resolución judicial se alcanzó tras un juicio abreviado celebrado recientemente.

De acuerdo con la investigación, S.A. aprovechó el vínculo de parentesco y la situación de cercanía y confianza para cometer los abusos en reiteradas oportunidades, sometiendo a la menor a tocamientos en sus partes íntimas.

Como parte de esta condena, se impusieron diversas y estrictas reglas de conducta que el condenado deberá cumplir durante el plazo de dos años:Deberá constituir domicilio real y someterse al cuidado del Patronato correspondiente. Se estableció una prohibición de acercamiento o contacto con la víctima, abarcando cualquier espacio público, privado o digital, incluyendo llamadas, WhatsApp, Instagram y Facebook. El condenado deberá mantener una distancia mínima de 500 metros de su domicilio y lugares habituales. Adicionalmente, S.A. está obligado a realizar un tratamiento psicológico supervisado por la Oficina de Medidas Alternativas (OMA), y deberá presentar el certificado de cumplimiento al Patronato de Presos y Condenados.

La condena también incluyó el pago de las costas del juicio. Estas medidas buscan no solo garantizar la protección de la víctima y su entorno, sino también la reintegración social del condenado bajo una rigurosa supervisión judicial