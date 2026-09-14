Le dieron el alta a Mirtha Legrand pero con una advertencia de su salud

La conductora Mirtha Legrand abandonó el Sanatorio Mater Dei este domingo luego de permanecer seis días internada a causa de un cuadro de bronquitis. Durante su estadía en el centro de salud, trascendió que la presentadora experimentó una mejoría sustancial, a tal punto que solicitó permiso a los profesionales de la salud para salir a presenciar un evento y retornar luego al establecimiento.

La confirmación oficial del alta llegó mediante un comunicado institucional del Sanatorio Mater Dei, divulgado a través de la cuenta de La Mesaza de Mirtha Legrand bajo el mensaje “La mejor noticia para cerrar la semana”. El texto médico precisó: “La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará con la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”.

El periodista Luis Bremer también informó sobre la novedad en sus redes sociales al señalar: “Alegría. Mirtha Legrand ya tiene el Alta Médica y continúa recuperándose en su casa. ¡Buena noticia de domingo!”. La resolución tomó por sorpresa al entorno informativo, ya que el informe anterior emitido el 11 de mayo anticipaba una nueva actualización recién para el lunes, lo cual sugería la permanencia de la paciente en el sanatorio durante todo el fin de semana.