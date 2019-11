Nota en desarrollo...

A tres días del hecho que conmocionó al departamento de 9 de Julio, los médicos le dieron el alta al joven que intentó matar a su ex y luego se quiso quitar la vida a cuchillazos. Inmediatamente, la Policía trasladó al acusado a la Central de Policía donde quedó alojado en los calabozos bajo la custodia de División Homicidios y disposición del juzgado de instrucción de turno.

Marcos Marín de 28 años quedó internado en el hospital Rawson desde el viernes a la tarde, bajo custodia policial. Su vida no corría peligro, pero si necesitaba ser curado de los cinco puntazos que se autopropinó luego de haber intentado matar a su expareja Diana Ruarte con ocho cuchillazos, según relataron fuentes policiales.

El detenido fue trasladado a la Central de Policía (Foto de Mariano Martín para DIARIO HUARPE).

El hombre ahora está detenido en los calabozos de Delitos Complejos, acusado de intento de homicidio y la espera del llamado a indagatoria del Primer Juzgado de Instrucción, que está de turno en la primera quincena de noviembre. La División Homicidios lleva a cabo la investigación con la ronda de entrevistas a testigos y la recolección de pruebas aportadas por los peritos.

La primeras pericias señalaron que Marcos Marín llegó a la casa de su ex Ruarte, en su casa de Loteo Taranto, y la sorprendió en un momento que estaba sola. No tenía otra intención que matarla, pero los gritos de la mujer alertaron a una vecina, que no dudó ni un segundo en ver que pasaba y se puso en el medio entre la atacada y el atacante.

Tras verse frenado en su accionar, el agresor se fue como llegó, en su moto. Partió a la casa de su padre en Loteo Municipal y cuando sus hijos de 3 y 5 años lo vieron sangrando, Marcos Marín argumentó que se había caído del vehículo. Luego intentó escapar con los niños en su auto, aparentemente, su hermana evitó que se fugara.

Diana también quedó internada, pero está fuera de peligro. Segúns sus familiares dejó al padre de sus hijos en agosto y no tenía intensiones de volver pues el hombre era muy agresivo con ella y más cuando estaba en estado de ebriedad.