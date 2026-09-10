Le dijo a su ex que no quería un hijo, ahora está embarazada y se reencontraron

El Teatro Liceo se convirtió en el escenario de un cruce inesperado durante la avant premiere de la obra La Ratonera, función que contó con la actuación de figuras como Carlos Belloso, Ludovico Di Santo y Romina Gaetani. En ese contexto, Cande Molfese asistió al evento y lució su gestación públicamente por primera vez ante las cámaras.

La jornada sumó un momento de tensión con la llegada al recinto de Gastón Soffritti, excompañero sentimental de la actriz, con quien mantuvo un vínculo que incluyó un compromiso antes de finalizar en 2024. La coincidencia cobró relevancia debido a los comentarios que circularon en plataformas digitales tras el anuncio de la gestación de Molfese, los cuales apuntaban a que la pareja previa había concluido por desacuerdos sobre la paternidad.

Ante la publicación de una usuaria que señalaba "Y pensar que dejó a Soffritti porque no quería ser madre nunca", la actriz respondió en redes sociales: "Con él, querrás decir no quería". Posteriormente, Molfese profundizó sobre el tema y aclaró los motivos de su distanciamiento del actor. "Yo no me separé de mi ex por eso. Eso fue básicamente lo que quedó cómodo decir", manifestó la figura, agregando que la ruptura se produjo "por otras cosas más".

Tras la separación, la actriz inició averiguaciones para evaluar la opción de congelar óvulos e incluso consideró la maternidad en solitario. La perspectiva personal de Molfese cambió con la llegada de su actual pareja, Joaquín Laviaguerre, con quien experimentó "un amor tan profundo" que consolidó su deseo de iniciar una familia, coincidiendo finalmente en el mismo espacio público con Soffritti durante la velada teatral.