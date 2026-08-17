Le dispararon para robarle el celular a un joven en Pocito

Un joven de 20 años fue víctima de un violento asalto durante la noche del domingo en Pocito, donde tres delincuentes lo interceptaron en la vía pública y lo amenazaron con un arma de fuego. Durante el ataque, uno de los sospechosos efectuó dos disparos para intimidarlo y luego escapó junto a sus cómplices.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 horas en la intersección de calle Costa Canal y Calle 7. Según el relato de la víctima, los tres hombres llegaron a bordo de un automóvil de color gris y descendieron para abordarlo.

Uno de los sujetos exhibió un arma de fuego y le exigió que entregara sus pertenencias. El joven intentó evitar que le quitaran la mochila que llevaba consigo y, ante esa resistencia, el agresor realizó dos disparos, uno hacia el aire y otro contra la calzada.

Tras las detonaciones, los delincuentes lograron sustraerle un teléfono celular marca Vivo, modelo B-21, y escaparon rápidamente del lugar a bordo del mismo vehículo.

La Policía encontró una vaina

Después del ataque, el joven se presentó en la dependencia policial correspondiente y radicó la denuncia. A partir de su declaración, efectivos se trasladaron hasta el lugar donde ocurrió el asalto para realizar las tareas investigativas.

Durante la inspección de la escena, los policías encontraron una vaina servida sobre la calle, que fue secuestrada como evidencia para la investigación.

El hallazgo permitió incorporar un elemento material al relato de la víctima sobre los disparos realizados durante el robo.

Las autoridades trabajan ahora para identificar a los tres sospechosos y determinar las circunstancias del hecho, mientras se analizan los elementos incorporados a la causa.