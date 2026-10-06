Un insólito episodio generó preocupación este martes por la mañana en San Juan, luego de que un chofer de DiDi llegara hasta el Coloso con un bebé que le había sido entregado por una mujer que aseguró ser su madre. Ella le dijo que viajaría detrás en una moto, pero nunca apareció en el lugar de destino.

Según la información conocida hasta el momento, la mujer solicitó el viaje y, cuando llegó el conductor, le entregó al bebé para que lo trasladara hasta el Coloso. Además, habría abonado el viaje y le aseguró que lo seguiría en una moto para encontrarse nuevamente allí.

El chofer realizó el recorrido con el pequeño, pero al llegar al punto indicado la mujer no apareció.

Ante la llamativa situación y sin poder ubicarla, el conductor pidió ayuda a un efectivo policial que se encontraba realizando un servicio adicional en inmediaciones de Anses. El policía dio aviso al 911 y puso en conocimiento de las autoridades lo ocurrido.

Buscan establecer qué pasó con la mujer

A partir de ese momento se inició un operativo para intentar identificar y localizar a la mujer, además de reconstruir las circunstancias en las que el bebé terminó siendo trasladado únicamente por el chofer.

Mientras avanzaban las primeras actuaciones, el pequeño permanecía junto al conductor y bajo intervención de las autoridades correspondientes.

La Policía trabaja ahora para determinar si la mujer que entregó al bebé es efectivamente su madre, establecer su paradero y conocer por qué no llegó hasta el Coloso como había asegurado.

También buscan reconstruir los momentos previos al pedido del viaje y determinar en qué circunstancias la mujer decidió entregar al pequeño a una persona desconocida para que fuera trasladado hasta otro punto de la ciudad.