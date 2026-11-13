Le fue infiel a su esposa famosa con una mujer más joven y ahora lo dejaron

La conductora Lola Cordero vivió un duro momento cuando el periodista Alexis Puig decidió terminar su larga relación para iniciar un romance con una joven. Toda la audiencia apoyó firmemente a la querida figura televisiva durante aquel difícil proceso de ruptura amorosa y posterior divorcio legal.

El vínculo entre Alexis Puig y Luciana Mendez comenzó formalmente el 24 de mayo de 2023 tras un matrimonio muy comentado en los medios. Durante todo ese tiempo compartieron numerosos viajes y momentos públicos mientras Lola Cordero enfocaba toda su energía en nuevos proyectos laborales.

La situación dio un giro rotundo cuando el periodista Pepe Ochoa confirmó en LAM la separación definitiva de Alexis Puig y Luciana Mendez. Tras tres años de casados el comunicador inició los trámites legales de divorcio y los rumores sobre nuevos romances comenzaron a circular rápidamente.