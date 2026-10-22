Le fueron infiel a una famosa mientras estaba embarazada y reveló que se vengó

Melody Luz estuvo como invitada en Casino Deluxe, el programa de Emilia Attias en Infobae, y habló abiertamente sobre las infidelidades en la pareja. La bailarina no dio vueltas al recordar cómo reaccionó cuando descubrió los engaños de Alex Caniggia. “Todos los que se hacen los fieles, no les creo nada”, sentenció la bailarina sobre la fidelidad en la actualidad.

La artista explicó que descubrió la situación por su intuición femenina y por revisar el teléfono de su pareja durante la gestación. “Era algo más de coqueteo, de fueguito”, reveló Melody Luz haciendo referencia a los mensajes de Alex Caniggia con otras mujeres. “Para mí fue la gran falta de respeto: hacerlo mientras yo estaba embarazada”, afirmó sobre aquel duro momento.

Durante la charla, al ser consultada sobre si tuvo ganas de tomar represalias, la bailarina aseguró: “Ya me vengué”. Melody Luz detalló que aprovechó un distanciamiento para estar con un hombre que le caía mal a Alex Caniggia. Además, aclaró que hoy su presente es distinto y cerró diciendo: “Tampoco me divertiría enterarme... si la hace, que la haga bien”.