¿Le fueron infiel? Marina Calabró reveló por qué es cada vez más celosa

Marina Calabró decidió compartir aspectos íntimos de su noviazgo con Rolando Barbano durante su espacio radial. La comunicadora explicó que experimenta sensaciones nuevas respecto al control y los sentimientos de posesión en comparación con sus experiencias sentimentales pasadas.

En relación a la privacidad, la periodista fue tajante al decir que "Jamás en la vida revisé un celular y tampoco lo haría" para marcar su límite ético. Sin embargo, reconoció un cambio interno al manifestar que "Creo que no soy celosa, pero con Rolando he sido y soy un poquito más celosa que el promedio general de mis vínculos".

A pesar de esta vigilancia interna, Calabró destacó que su compañero no realiza acciones que disparen sospechas. Según sus propias palabras, "Él no me da motivos, pero no sé... estoy más atenta que lo que estuve con otros de mis vínculos" y añadió que "No sé bien el porqué, es algo intangible, no te lo puedo explicar" sobre el origen de esa inquietud.

Finalmente, la conductora aclaró que el sentimiento nace de una percepción propia y no de una conducta ajena. Al respecto concluyó que "Yo confío 100% en él. Creo que es más mi inseguridad que la desconfianza. Si yo desconfiara de alguien, no podría estar" para cerrar su descargo sobre la estabilidad actual de la pareja.