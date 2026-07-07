Le hackearon el celular a una mujer y le robaron casi $3 millones

La mujer acudió a la sede del Banco Galicia, situada en la avenida Libertador antes de llegar a la intersección con la calle Meglioli. Su intención original era retirar el resumen de su tarjeta de crédito, pero en ese documento halló una serie de transacciones sospechosas que no reflejaban sus consumos habituales.

El estado de cuenta detallaba cuatro giros de dinero ejecutados en el período comprendido entre el 13 y el 19 de mayo. El primer movimiento fue asentado por una cifra de $44.999, mientras que los tres posteriores se registraron por montos de $1.000.000, otros $1.000.000 y $600.000, lo que arrojó una pérdida totalizada en $2.644.999. Frente a las autoridades, la damnificada aseveró: "jamás efectué esas operaciones ni autoricé movimientos de este tipo". Su sospecha principal apunta a que personas desconocidas ingresaron de forma ilícita a sus claves personales.

Además, la denunciante sumó un dato clave al relatar que el pasado 02 de julio experimentó problemas técnicos en su teléfono y manifestó: "perdí el acceso a mi cuenta de Mercado Pago y creo que el hackeo de mi celular podría estar relacionado con el robo".

El personal de la firma financiera le comunicó que las características de estos movimientos correspondían a un fraude criminal. Tras la presentación formal de la denuncia, la investigación penal quedó centralizada en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas para esclarecer el mecanismo delictivo y localizar a los autores.