El estado físico de Leandro Paredes concentra toda la atención en el mundo Boca luego de que el mediocampista sufriera una descompensación durante los festejos en Colombia. El episodio ocurrió mientras el campeón del mundo brindaba una entrevista televisiva en el campo de juego, inmediatamente después de que el equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena se consagrara campeón de la Copa Sudamericana en medio de un clima sumamente caluroso y húmedo.

La escena del síncope transmitida en vivo provocó un inmediato susto generalizado, lo que motivó la rápida intervención del cuerpo médico en el césped para asistir al jugador. Si bien los profesionales llevaron calma al confirmar que el futbolista estaba estable, la dirigencia de Boca tomó la determinación de demorar el vuelo de regreso desde Colombia para someterlo a los primeros análisis clínicos y verificar si estaba en condiciones de viajar.

Ya instalados nuevamente en Argentina, el departamento médico de la institución resolvió avanzar con una segunda etapa de evaluaciones exhaustivas para descartar cualquier inconveniente mayor. Según se informó en la señal ESPN, la determinación responde a la necesidad de tener certezas absolutas antes de que el volante retome la exigente actividad competitiva que tiene el plantel por delante.

“Ya todos sabemos lo que pasó en Colombia, que tuvo un desmayo. Después de ese partido le hicieron análisis clínicos para que todo estuviera en orden. De hecho Boca retrasó el vuelo con criterio para saber si Leandro se podía subir al avión”, detalló el periodista deportivo al analizar el protocolo que aplicó el club tras el incidente en el estadio.

Esta nueva batería de controles se enfocará específicamente en el área cardiovascular para comprender el origen exacto de la descompensación que sufrió en pleno festejo. Mientras el plantel ya piensa en los octavos de final y en la próxima final de la Copa Argentina frente a Platense, la prioridad absoluta de la institución pasa por resguardar la integridad física de una de sus máximas figuras.

“Por suerte los análisis dieron bien, pero como fue algo fuera de lo común lo que sucedió, le van a hacer estudios hoy, estudios más profundos que tengan que ver con lo cardiológico y demás para todos quedarse absolutamente tranquilos de que el campeón del mundo se encuentra en perfectas condiciones”, sentenció el cronista sobre los pasos a seguir en la jornada de hoy.