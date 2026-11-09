Hace 15 años, Carlos estuvo al borde de la muerte y tuvo un solo deseo: seguir viviendo para ver crecer a su hijo. Después de atravesar una grave complicación médica que lo dejó cuatro meses internado en terapia intensiva, logró recuperarse. Este lunes, con su hijo ya adolescente, viajó desde Mar del Plata hasta Buenos Aires para participar de la multitudinaria misa del papa León XIV en Palermo.

Su historia se conoció durante la celebración en el Monumento de los Españoles, donde más de dos millones de personas se congregaron para ver al Pontífice. Entre esa multitud estaba Carlos, que llegó con una historia personal atravesada por la fe, la recuperación y una segunda oportunidad.

Todo comenzó después de una cirugía bariátrica. Una mala praxis derivó en una septicemia y una peritonitis que complicaron gravemente su estado de salud. Permaneció cuatro meses en terapia intensiva, con pronóstico reservado, y la situación llegó a ser tan delicada que recibió la unción de los enfermos.

En medio de aquella internación, hizo un pedido que marcaría su vida: quería salir adelante y poder ver crecer a su hijo, que entonces tenía apenas dos años.

Contra todo pronóstico, consiguió recuperarse. Hoy, aquel niño tiene 17 años y Carlos pudo compartir con él muchos años que en aquel momento no sabía si llegaría a vivir.

Una nueva forma de mirar la vida

La experiencia modificó su manera de entender el tiempo y los vínculos. Después de atravesar una situación límite, comenzó a darle otro valor a cada instante y a la forma de relacionarse con las demás personas. "Cuando a vos te pasa algo así, el valor del tiempo es otro. La vida es un rato, la eternidad no se encuentra en lo corpóreo, se encuentra en lo que no se toca", expresó.

También reflexionó sobre la importancia de ayudar a los demás y de valorar cada segundo. Para Carlos, lo vivido le permitió comprender que las cosas cotidianas pueden adquirir un significado diferente cuando se atraviesa una experiencia de vida o muerte.

Su presencia en la misa de León XIV tuvo, por eso, un significado especial. Después de haber pedido una oportunidad para seguir viviendo, pudo acercarse al encuentro con el Pontífice y escuchar su mensaje.

Antes de terminar, manifestó su deseo de que las palabras del Papa contribuyan a construir un camino de paz y lleguen a quienes más lo necesitan. "Ojalá Él abra un camino a aquellos que escuchen la palabra de hoy y, sobre todo, que nos traiga paz", concluyó.