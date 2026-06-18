Le pidió a su sobrina que le pagara la tarjeta y fue estafado por $2.400.000

Un vecino de San Juan identificado como Guevara denunció ante la Policía una presunta estafa que lo dejó con una deuda millonaria. El hombre confió durante más de un año el manejo de sus finanzas a su sobrina, de apellido Herrera, entregándole el acceso a su home banking del Banco Patagonia para que ella realizara los pagos de su tarjeta de crédito. Esta decisión se basó en que el damnificado no poseía los conocimientos necesarios para operar aplicaciones bancarias o plataformas digitales.

El engaño salió a la luz cuando Guevara comenzó a notar que su sueldo ya no alcanzaba para los gastos de todos los días. Preocupado por su situación financiera, se presentó en una sucursal bancaria de Capital, donde recibió la noticia de que registraba una deuda cercana a los $2.400.000. Al analizar la documentación con los movimientos de su cuenta, el hombre detectó múltiples transferencias hacia una billetera virtual que jamás había realizado.

Al ser descubierta, la sobrina de la víctima buscó evitar las consecuencias legales y "le pidió que no recurriera a la Justicia" mientras que "se comprometió a devolver el dinero". Sin embargo, los días pasaron sin que el reintegro se hiciera efectivo. Incluso la pareja de la joven se comunicó con el afectado a través de WhatsApp para insistir en el pedido, ya que "le habría solicitado que no realizara la denuncia" y le aseguró que "el dinero sería reintegrado".

Ante el silencio de sus familiares y el crecimiento del monto adeudado, Guevara decidió realizar la presentación formal en la Comisaría 30 de Rivadavia. Actualmente, la UFI Delitos Informáticos y Estafas está a cargo de la investigación para esclarecer el origen de los movimientos y confirmar la estafa.