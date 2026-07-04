Le quiso comprar dólares a un "amigo" y lo estafaron por $18 millones

Un vecino de 47 años con domicilio en Capital resultó víctima de una estafa tras intentar comprar moneda extranjera. El damnificado realizó dos transferencias por un total de $18 millones mediante una aplicación de mensajería. Según consta en la exposición realizada en la Comisaría 2da el hombre creía estar interactuando con un allegado que se dedica habitualmente a la comercialización de divisas.

La maniobra se concretó luego de que delincuentes le robaran el teléfono al conocido de la víctima y hackearan su cuenta de WhatsApp. Durante la charla los malvivientes solicitaron el envío de los fondos a un alias que el comprador desconocía hasta ese momento. La comunicación se desarrolló de forma habitual hasta que se realizaron los movimientos bancarios que terminaron en la pérdida del capital.

El engaño salió a la luz cuando el hombre se contactó con la esposa de su amigo para mencionarle la transacción. Allí descubrió que el titular de la línea había sufrido el robo del equipo minutos antes de comenzar el intercambio de textos. El proceso quedó a cargo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas con el objetivo de rastrear el dinero y encontrar a los autores del ilícito.