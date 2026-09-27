Le quitaron el respirador artificial al niño que se quemó con agua hirviendo

El pequeño sanjuanino de 5 años, identificado como S.M., mostró una evolución en su cuadro medico tras atravesar un procedimiento quirúrgico clave en Buenos Aires. Los medicos del nosocomio pediátrico le practicaron con exito la primera intervención de injerto cutáneo, que era una de las prioridades fijadas al momento de concretar su derivación desde la provincia.

Junto a esta mejora, el equipo especialista confirmó que retiraron la asistencia respiratoria mecánica que lo mantenía estabilizado de forma constante. A pesar de estos avances asistenciales en el centro de salud nacional, el pronóstico general de la pequeña víctima se mantiene reservado debido a la complejidad de las heridas en su piel.

El accidente doméstico ocurrió la noche del 9 de septiembre en una vivienda ubicada en el barrio Teresa de Calcuta, cuando el chico intentó subirse a la estructura metálica del carro panchero familiar y volcó sobre su cuerpo el recipiente con líquido a alta temperatura. Tras recibir las primeras asistencias médicas de urgencia en el Hospital Rawson, las autoridades sanitarias locales determinaron su inmediato traslado al centro especializado de la Capital Federal.

Actualmente el paciente se encuentra acompañado por su madre en Buenos Aires, mientras el personal sanitario concentra los esfuerzos en controlar el riesgo de complicaciones infecciosas. Ante la delicada situación que atraviesa el niño, sus familiares directos reiteraron la convocatoria a la comunidad para sumarse a una cadena de oración por su pronta recuperación.