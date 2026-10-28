Le reclaman millones a Ulises Bueno por no pagar la cuota alimentaria

Ulises Bueno y Melissa Torres quedaron en el centro del foco mediático tras no lograr un pacto económico por la crianza de su hija Alma Bueno. El músico abonaba el monto correspondiente, pero su expareja formalizó una petición formal ante la justicia de Córdoba para actualizar la cifra mensual. La situación derivó en una instancia de mediación judicial que finalizó sin ninguna clase de acuerdo entre ambas partes.

Luciana Ulla, representante legal de Melissa Torres, expuso públicamente los pormenores de esta disputa durante una entrevista periodística. "Lamentablemente estamos esperando que se vuelva al juzgado después de una audiencia de mediación en la que no se llegó a ningún lugar", manifestó la letrada respecto al estado actual de las actuaciones.

La abogada recalcó la importancia de reajustar los aportes monetarios según las exigencias de la joven de 17 años. "La hija de mi clienta tiene que tener una cuota alimentaria de acuerdo a sus necesidades", afirmó la profesional de las leyes, dejando en claro la postura firme de su defendida en el fuero civil y comercial.

El requerimiento de actualización de fondos proviene de un largo proceso que se extendió de forma considerable en el tiempo. "Desde el año 2023 venimos con esta problemática y hace dos meses pedí el incremento de cuota alimentaria. A ella le gustaría solucionar esto de alguna forma porque no le gusta esta exposición y no quiere tener mala relación con su ex", explicó Ulla.

La letrada manifestó su profundo malestar por lo acontecido en la sede donde intentaron negociar de forma prejudicial. "A mí me enojó mucho el día de la audiencia que cuando llegamos estaba este señor sacándose fotos con sus fans y pedí que no lo hicieran a metros de la audiencia. Este señor cuenta con los medios suficientes y son las necesidades de su hija. No alcanza solamente con la voluntad de una parte", sentenció.

Alma Bueno nació el 6 de marzo de 2009 y desarrolló un perfil artístico vinculado al canto desde sus 15 años. La adolescente dio sus primeros pasos de la mano de su padre mediante una colaboración lanzada en marzo de 2025 titulada No crezcas más. Hoy la historia familiar afronta un capítulo tenso por sumas de dinero que no logran pactarse.