Le revisaba el celular y no lo dejaba hablar: la toxicidad de Julieta Prandi

Yanina Latorre expuso con lujo de detalles los comportamientos que Julieta Prandi tenía en la intimidad de su matrimonio con Emanuel Ortega. La conductora de América TV aseguró que la modelo ejercía un fuerte control sobre el cantante durante el tiempo que compartieron juntos. La separación sorprendió a todos tras un comunicado donde ella mencionó acuerdos innegociables que supuestamente se rompieron.

La panelista detalló que el vínculo estaba marcado por la desconfianza y actitudes absorbentes. El punto de quiebre ocurrió cuando Julieta Prandi revisó el teléfono de su pareja y vio publicaciones en redes sociales relacionadas con el trabajo. La conductora afirmó que "el vínculo era tóxico, con muchos celos de por medio. El problema que tenía con Juli era que era muy celosa", tal como reveló en su programa televisivo.

Yanina Latorre explicó que la modelo le prohibía al músico interactuar laboralmente con mujeres sin previo aviso. "Julieta era muy controladora", indicó antes de detallar que "le tenía prohibido grabar con chicas o, si lo hacía, tenía que avisarle". Las discusiones escalaron hasta que ella decidió terminar la convivencia de manera abrupta tras una serie de mensajes cruzados en las redes sociales.

La situación llegó a un límite cuando Julieta Prandi decidió bloquear a Emanuel Ortega y expulsarlo de su hogar de forma imprevista. La cronista agregó que "Emanuel acostumbrado a estas peleas, no vuelve a la casa y piensa que en unos días se le va a pasar". Finalmente, el artista se enteró de que el matrimonio había terminado de manera definitiva al leer el comunicado público.