Le revisaron el celular a Alberto Cormillot y revelaron si engañó a su esposa

Un cruce de declaraciones entre Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot sorprendió a la audiencia de Cuestión de peso durante una emisión del programa. La interacción inició cuando Mario Massaccesi indagó sobre unos sobres de eliminación. El conductor quiso saber sobre el contenido y el médico respondió: “Mitad y mitad”.

Mario Massaccesi sumó a la conversación a Estefanía Pasquini para consultar si conocía los secretos de su esposo Alberto Cormillot. La nutricionista causó asombro al contestar: “A mí hay cosas que no me cuenta”. Ante esa declaración, el presentador le preguntó directo a la médica si solía revisar el dispositivo móvil de su marido.

Alberto Cormillot intervino de inmediato y afirmó que Estefanía Pasquini tuvo una conducta particular en una ocasión. El médico expresó: “Una vez sí”. La profesional sonrió avergonzada y justificó su accionar frente a las cámaras al manifestar: “Era por algo noble”. La aclaración generó la curiosidad de todos en el estudio.

El conductor indagó si la revisión estaba vinculada a otra mujer o a una infidelidad. Sin embargo, Estefanía Pasquini aclaró el motivo de su sospecha médica y dijo: “Pensé que no me estaba contando algo de unos resultados de unos estudios”. La respuesta decepcionó al periodista, quien esperaba un escándalo y reaccionó con humor.

Mario Massaccesi lamentó la falta de picardía en la revelación y comentó: “No, qué aburrido. Nosotros queremos cachengue. Queremos porquería. Un poquito de diversión. Es viernes”. Estefanía Pasquini concluyó la anécdota señalando: “No, no. Me encontré con que me decía la verdad”. Así confirmó que Alberto Cormillot no le había mentido.

El momento dejó en claro que Alberto Cormillot sabía que Estefanía Pasquini le había mirado el celular, aunque ignoraba lo que buscaba. Finalmente, Mario Massaccesi quiso saber si la especialista revisaba la computadora de su pareja cuando quedaba abierta, a lo que ella contestó de forma contundente: “¡Me la cierra!”.