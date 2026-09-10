Le robaron $32.000.000 a un comerciante ecuatoriano en Rawson

La pesquisa en torno a un atraco nocturno registrado en el departamento Rawson se orienta hacia la posibilidad de una maniobra planificada con datos de inteligencia previa. La sospecha cobra relevancia debido al accionar directo de los involucrados, quienes se dirigieron al sector exacto donde se custodiaba un botín millonario.

La víctima, identificada como José Ángel Cuenca, un hombre de 44 años y nacionalidad ecuatoriana dedicado al rubro muelero, permanecía en su inmueble ubicado sobre calle Santa Fe, dentro de Villa Lerga. Durante el descanso, el morador resultó abordado por dos hombres con el rostro cubierto que irrumpieron tras violentar una abertura en la zona de la cocina.

Los registros de la presentación policial detallan que el ingreso se concretó por el sector posterior del predio, luego de escalar una pared perimetral de unos dos metros de altura. Una vez en el interior, sometieron al habitante a través de agresiones físicas y procedieron a inmovilizarlo sujetándole las extremidades con un cable de cargador, para finalmente taparle la cabeza con una frazada con el fin de ocultar sus facciones.

Con el residente neutralizado, los agresores inspeccionaron los ambientes hasta apoderarse de 21.000 dólares en efectivo y $8.000. El cargamento sustraído incluyó además una motocicleta marca Yamaha 150 de tono azul, dos dispositivos móviles, un equipo informático portatil, una consola controladora y fragancias varias.

Tras la partida de los intrusos, el damnificado logró desatarse de sus ataduras sin auxilio externo para dar la voz de alarma. Pese a las lesiones recibidas por el maltrato, el cuadro de salud de la víctima no demandó traslado a un centro sanitario.

Las actuaciones legales quedaron radicadas en la Comisaría 3.ª, mientras la Brigada de Investigaciones Sur junto al fiscal Juan Manuel Gálvez, integrante de la UFI Delitos contra la Propiedad, encabezan las diligencias del caso. Los encargados de la causa mantienen el sumario bajo estricta reserva, enfocado en determinar de qué manera los autores conocían la disponibilidad de semejante monto de dinero en el predio, un indicio que refuerza la presencia de un informante en el entorno del damnificado.