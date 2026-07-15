Le robaron a Jimena Barón cuando fue a alentar a la Selección

Un mal momento empañó las vacaciones familiares de Jimena Barón en Estados Unidos, donde viajó junto a su pareja, Matías Palleiro, y sus hijos para presenciar el Mundial y alentar a la Selección Argentina. Durante su estadía en Atlanta, la artista sufrió el robo del cochecito de su bebé Arturo en las instalaciones del hotel donde se hospedaban, lo que desencadenó una intensa búsqueda y un conflicto de pareja.

La indignación de la cantante se hizo pública a través de sus historias de Instagram, donde plasmó su frustración con un primer mensaje que decía “¡Qué bronca, la pucha madre!”. Acto seguido, la artista relató que se dedicó a recorrer el establecimiento durante horas y a colocar carteles para intentar dar con el artículo sustraído. “Acá estoy yo caminando a esta hora. Puse carteles por todo el hotel porque nos chorearon el cochecito. Alguien lo tiene. Eso me da bronca”, detalló sobre su recorrida nocturna por los pasillos.

A pesar de ser consciente de que el objeto es reemplazable, la frustración por la situación se mantuvo latente. “Se compra uno mañana, pero es esa sensación de mierda de que te choreen un cochecito. Hay un bebé que se quedó sin movilidad y hay una mamá que se quedó sin espaldas. Hijo de puta. Encima el hotel es gigante. Alguien de acá tiene el cochecito. Yo no me puedo ir a dormir. Alguien lo tiene”, manifestó visiblemente afectada por la desprotección en el lugar.

La tensión del episodio no tardó en trasladarse a la relación con su pareja, ya que el cochecito fue dejado en un pasillo por decisión de él. Barón expuso el fuerte cruce que mantuvieron a raíz de esto: “Estoy peleada en serio con Matías. No puedo ni hacer humor al respecto porque él dijo: ‘Lo dejamos acá afuera un toque’. Y yo le dije: ‘No, no lo dejemos afuera’. Y él tiene modos que anulan. ¿Y qué pasó? Nos lo chorearon. No sé si nos vamos a arreglar antes del partido de Argentina e Inglaterra”.

Tras horas de incertidumbre y de movilizar el hotel con carteles, la situación se resolvió de manera favorable a la mañana siguiente. El cochecito fue devuelto y la propia cantante se encargó de llevar tranquilidad a sus seguidores al despertar. “Acabo de abrir los ojos. El cochecito apareció. Lo deben haber dejado en la puerta de la habitación y Matías lo entró. No sé dónde está Matías. Apenas aparezca les develaré el misterio”, concluyó sobre la resolución del conflicto.