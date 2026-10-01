Le robaron a un Uber en Pocito, atacaron a dos mujeres y cortaron a un nene

El chófer de 46 años conducía su auto Citroën C4 gris cuando acudió a buscar a dos pasajeras en el barrio Teresa de Calcuta, en el departamento de Pocito. En el lugar fue abordado por dos jóvenes de 18 y 17 años que lo amenazaron con armas blancas para quitarle sus pertenencias. Uno de los ladrones le colocó un cuchillo en el cuello al conductor y terminaron sustrayéndole un teléfono celular y un maletín cargado con herramientas.

Luego del robo al vehículo de transporte, los dos delincuentes avanzaron contra las pasajeras para exigirles que entregaran sus dispositivos móviles. Las víctimas corrieron de inmediato hasta una vivienda cercana y lograron cerrar una reja de protección para refugiarse. Sin embargo, los atacantes continuaron lanzando estocadas con sus cuchillos a través del enrejado para intentar ingresar al inmueble.

En medio del violento ataque, uno de los puntazos alcanzó a un menor de 3 años que permanecía en brazos de su tía y le provocó un corte cerca de la oreja. Los efectivos del Comando Radioeléctrico Sur y de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta desplegaron un operativo tras recibir el alerta telefónico. Las autoridades arrestaron al sospechoso de 18 años a las 20:20 horas y aprehendieron al menor de 17 años diez minutos después.

El pequeño herido recibió atención médica en el Hospital de Pocito, donde los profesionales constataron que el corte en el rostro era superficial y procedieron a darle el alta. La Unidad Fiscal de Investigación Delitos contra la Propiedad asumió las actuaciones del expediente judicial calificado como robo agravado por el uso de arma blanca consumado y tentativa de robo agravado por el uso de arma blanca, mientras que el Juzgado de Niñez y Adolescencia interviene por la participación del adolescente arrestado.