Le robaron a una conductora de Uber, lo persiguió y ella misma atrapó al ladrón

Un viaje contratado a través de una aplicación de transporte terminó en una arriesgada persecución en el departamento Pocito. El hecho se desencadenó durante la mañana del 30 de agosto, cuando una conductora a bordo de un Peugeot Partner recogió a un pasajero en calle Caseros Norte, antes de avenida Circunvalación, en Capital, con destino al barrio Bella Vista.

Al arribar a la zona de calle Lemos, entre calles 10 y Atencio, el pasajero, identificado como Lucas Pelayes, indicó que debía bajar porque su madre lo esperaba. En el momento en que la mujer consultaba la aplicación, el hombre se abalanzó sobre ella, le quitó las llaves del rodado y la amedrentó. En medio de la agresión, el sujeto lanzó una directa amenaza e intimó a la víctima al manifestarle "que se quedara quieta o le efectuaría un disparo".

Posteriormente, el agresor le apoderó el teléfono celular y emprendió la huida a pie por un callejón interno de una finca, espacio donde arrojó las llaves del vehículo. Lejos de amedrentarse, la mujer inició el seguimiento del sospechoso por el terreno rural, trayecto en el cual el malviviente también descartó el dispositivo móvil. La secuencia finalizó en calle Villavicencio, cerca de las manzanas P y Q del barrio Bella Vista, lugar donde la chofer logró alcanzar y reducir a Pelayes, quien se encontraba acompañado por otro individuo que no pudo ser identificado.

La maniobra fue advertida por vecinos del sector, quienes avisaron a los efectivos policiales apostados en una casilla cercana. Los agentes acudieron al sitio, escucharon el testimonio de la damnificada y concretaron la detención del implicado. Asimismo, el personal de las fuerzas de seguridad logró recuperar el teléfono en el interior del predio, el cual presentaba el vidrio trizado pero operaba con normalidad.

La causa judicial tuvo un rápido desenlace a través de un acuerdo de juicio abreviado. La Justicia resolvió condenar a Lucas Pelayes a la pena de cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo, además de dictar la prisión preventiva y declarar su reincidencia.