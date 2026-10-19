Le robaron a una familia de Rawson mientras festejaba el Día de la Madre

Una familia del departamento Rawson debió interrumpir su viaje a Mendoza durante los festejos del Día de la Madre tras descubrir mediante cámaras de vigilancia que robaban en su domicilio. Los delincuentes ingresaron a la propiedad desocupada durante la tarde del domingo 18 de octubre tras trepar el cierre perimetral y recorrieron las habitaciones para sustraer objetos de valor.

Entre los elementos robados había computadoras, herramientas de trabajo, pertenencias personales y $1.000.000 en efectivo. Los damnificados expresaron su inquietud al señalar que temieron por lo que podría haber pasado si algún integrante de la familia se encontraba dentro de la vivienda al momento del asalto.

La denuncia y los videos permitieron a la Policía de San Juan capturar a un hombre de 27 años y a un menor de 17 años. Los efectivos de la subcomisaría Ansilta quedaron a cargo del operativo que terminó con la aprehensión de ambos sospechosos y el traslado a la seccional correspondiente para el trámite judicial.

La fiscalía investiga si el adulto utilizó al adolescente para transportar los bienes sustraídos durante el hecho policial. Por la edad del menor involucrado, su causa tramitará bajo el régimen penal juvenil. La policía recuperó gran parte de las pertenencias pero continúa la búsqueda del dinero en efectivo sustraído.