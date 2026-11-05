Un viaje que terminó en pesadilla y un escándalo judicial que pone bajo la lupa los protocolos de seguridad informática de las entidades financieras. es el saldo de lo que está atravesando Jorge Coll, propietario de la reconocida farmacia San Martín, víctima de un golpe millonario.

Después de un grupo de delincuentes le robaran su teléfono celular durante su estadía en Brasil, los sujetos ejecutaron el vaciamiento sistemático de sus ahorros de todas sus cuentas bancarias.

Ante la magnitud del fraude, el empresario decidió radicar la denuncia formal en la justicia de San Juan para dilucidar no solo la autoría material del delito, sino también la presunta responsabilidad y negligencia de los bancos involucrados.

Movimientos no autorizados y sospechas a los bancos

De acuerdo con la investigación preliminar que lleva adelante el fiscal Pablo Martín en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, la maniobra delictiva alcanzó un perjuicio económico estimado en 200 millones de pesos y cerca de 6.000 dólares.

Lo alarmante del caso radica en el volumen y la velocidad de las transacciones: el damnificado constató un total de 1.600 movimientos realizados en tiempo récord, entre los que se detectaron registros insólitos como cinco transferencias concretadas en apenas 44 segundos.

El impacto del fraude afectó a distintas entidades y plataformas financieras, operando sobre cuentas pertenecientes al Banco Supervielle, el Banco Galicia y la billetera virtual Naranja X.

Según trascendió, el aspecto más llamativo que investiga la justicia es que la gran mayoría de estas cuentas operaba con un perfil de bajísima actividad previa.

La acumulación masiva de operaciones por cifras millonarias representaba un comportamiento financiero completamente atípico que, llamativamente, no disparó ninguna alarma ni bloqueo preventivo por parte de los sistemas de seguridad de las firmas involucradas.

Falta de alertas y filtros de seguridad

El reclamo judicial impulsado por el empresario sanjuanino apunta directamente a la inacción de las instituciones bancarias frente a patrones claros de fraude informático y suplantación de identidad digital.

La hipótesis central de la querella sostiene que las entidades fallaron en sus obligaciones de resguardo al permitir semejante caudal de transacciones inusuales sin realizar una validación de identidad o comunicarse de manera urgente con el titular para corroborar la legitimidad de las operaciones.

Mientras la UFI especializada avanza en las medidas de prueba para rastrear el destino del dinero y dar con los responsables, el caso vuelve a encender las alertas sobre la vulnerabilidad de los dispositivos móviles frente a estafas transfronterizas y la responsabilidad objetiva de las instituciones financieras en la protección de los fondos de sus clientes.