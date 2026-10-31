Una conductora de Uber de 31 años fue víctima de un robo mientras trabajaba en su motocicleta en el barrio General Acha, en San Juan. La mujer había recibido una solicitud de viaje y, cuando llegó al lugar indicado, un sujeto le sustrajo el celular que llevaba colocado en el soporte del vehículo. Tras escapar por un boquete de una cancha, el sospechoso fue detenido horas después por la Policía.

Según informó la Policía de San Juan, el episodio ocurrió en inmediaciones de las calles Arnobio Sánchez y Correa, donde la trabajadora se presentó para realizar un viaje solicitado a través de la aplicación.

Al llegar al punto de encuentro, un hombre aprovechó la situación para apoderarse de su teléfono Samsung A32 de color blanco, que se encontraba instalado en el soporte de la motocicleta. Inmediatamente después, escapó por un boquete de la cancha de Árbol Verde.

La damnificada denunció lo sucedido y se inició la intervención policial para identificar al responsable y recuperar el dispositivo.

Horas después, alrededor de las 00.30, efectivos de Motorizada N°1 localizaron a un hombre que tenía en su poder un teléfono de características similares al denunciado como sustraído.

El sospechoso fue identificado por su apellido, Levis, de 29 años, domiciliado en el barrio Echeverría. De acuerdo con el informe policial, el hombre no pudo acreditar la propiedad del celular, por lo que fue trasladado a una dependencia policial.

Ante esta situación, los uniformados convocaron a la conductora de Uber para verificar si el dispositivo encontrado era el que le habían robado. La mujer reconoció el aparato como propio, lo que permitió avanzar con el procedimiento.

Finalmente, por disposición del ayudante fiscal de la UFI Delitos Contra la Propiedad, el sospechoso quedó vinculado a una causa por hurto simple.

El procedimiento permitió recuperar el teléfono sustraído y poner al presunto responsable a disposición de la Justicia.