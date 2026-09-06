Un paseo cotidiano en bicicleta terminó en un momento de profunda angustia para un niño de 12 años, quien fue interceptado y asaltado por un delincuente armado en el departamento sanjuanino de Concepción. El hecho delictivo ocurrió este sábado en las inmediaciones de las calles Monteagudo y Arnobio Sánchez, generando gran preocupación en el entorno familiar y vecinal.

Tras radicar la denuncia formal en la dependencia policial correspondiente, la familia inició una campaña de difusión pública con un doble objetivo: recuperar el rodado y dar con el responsable del violento episodio.

De acuerdo con el relato de los allegados, el menor circulaba a bordo de su bicicleta cuando fue abordado de imprevisto por un sujeto que, mediante amenazas con un arma de fuego, le exigió la entrega inmediata del vehículo. El chico no opuso resistencia y el delincuente escapó con el botín.

Más allá del perjuicio material, el robo tiene un fuerte impacto anímico para la víctima y su familia, ya que se trataba de uno de los obsequios principales que había recibido recientemente por el Día del Niño. Desde entonces, el menor atraviesa episodios de angustia y pánico a raíz de la violencia vivida.

Ante la falta de novedades sobre el paradero del rodado y la identidad del asaltante, la familia solicita la colaboración de los vecinos para mantenerse atentos ante posibles publicaciones de venta en redes sociales.

Cualquier dato o información útil puede aportarse comunicándose directamente al número 264 589-8555 o dando aviso a la comisaría más cercana.