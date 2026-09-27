Le robaron la moto a un Didi y en cuestión de horas la recuperaron

Un violento episodio de inseguridad afecto a un trabajador de la aplicacion Didi durante la jornada en el departamento Pocito. El chofer transitaba por el barrio Teresa de Calcuta cuando fue interceptado por un grupo de ladrones que lo agredio fisicamente para quitarle sus pertenencias y su medio de transporte.

Segun la exposicion efectuada ante los uniformados, el damnificado indico que los agresores lo atacaron a golpes de puño y "tras agredirme, me sustrajeron una Motomel Blitz Tuning de color azul". El ataque ocurrio de manera sorpresiva en medio del vecindario, lo que origino un pedido de auxilio inmediato a las autoridades de la zona.

Tras el alerta al 911, personal policial desplego un patrullaje de emergencia por las calles aledañas para dar con el vehiculo robado. A los pocos minutos, los efectivos divisaron la motocicleta tirada en el interior de una cuneta correspondiente a la manzana J del mencionado barrio, lugar donde los delincuentes la dejaron abandonada antes de darse a la fuga.

El vehiculo recuperado fue trasladado a la sede policial correspondiente para concretar los tramites legales y ser devuelto a su dueño. En tanto, los investigadores continúan con las tareas de patrullaje e identificacion para intentar dar con los responsables del asalto, quienes hasta el momento no fueron localizados.