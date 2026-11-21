Un hombre sufrió el robo de su motocicleta en Pocito luego de ser atacado por un grupo de sujetos que se movilizaba en cinco motos. Tras la agresión, logró escapar a pie y denunciar lo ocurrido. Horas después, efectivos policiales encontraron el vehículo abandonado y pudieron recuperarlo.

El procedimiento se inició cuando personal del Comando Radioeléctrico Sur realizaba recorridas de prevención y recibió una comunicación que alertaba sobre la presencia de una motocicleta abandonada en la intersección de calle 5 y Santa Rosa.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron una Gilera Smash 110 cc de color negro. Mientras verificaban el rodado, ingresó un llamado al 911 de un hombre que denunciaba el robo de una motocicleta con características coincidentes.

El damnificado se presentó en el lugar y reconoció el vehículo como propio. Según relató, momentos antes había sido interceptado por varios sujetos que circulaban en cinco motocicletas.

De acuerdo con su denuncia, los atacantes comenzaron a golpearlo con puños y puntapiés. Ante la agresión, logró escapar corriendo por calle Santa Rosa hacia el norte, mientras los delincuentes se llevaron su moto.

El caso quedó bajo la intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad y fue caratulado como robo en grado de tentativa agravado por ser cometido en poblado y en banda. En el procedimiento participaron efectivos de la Comisaría 6ª y de la División Comando Radioeléctrico Sur.