Un hombre de 30 años fue detenido este miércoles en la mañana luego de un procedimiento conjunto realizado por efectivos de Motorizada N°2 y el Comando Sur, tras un robo registrado en jurisdicción de Villa Hipódromo. El sospechoso intentó escapar a bordo de una motocicleta, abandonó el rodado y continuó la fuga por los techos de distintos domicilios hasta que finalmente fue aprehendido.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:23, en inmediaciones del barrio UTA, específicamente en la zona de calle 11 de Septiembre y Necochea. De acuerdo con la información policial, los efectivos que realizaban recorridas de prevención recibieron un pedido de colaboración debido a que un hombre que circulaba en una motocicleta Yamaha YBR de 125 cc, de color azul, habría cometido un robo tipo arrebato y había escapado.

la moto en la que huía fue abandonada en la via pública, investigan su procedencia.

El sospechoso tomó dirección hacia la zona de la Villa Congreso. Durante la huida, dejó abandonada la motocicleta en calle Urquiza, al este de Jáchal, y continuó escapando a pie. Según el reporte policial, el hombre ingresó a distintos domicilios y avanzó por los techos para intentar evitar a los uniformados.

Mientras se desarrolló el operativo, el Cabo Primero Maximiliano Barros informó que el sospechoso se había descolgado en el fondo de un domicilio. A partir de esa información, el oficial subinspector Sebastián Muñoz intervino y logró aprehenderlo alrededor de las 11:30, apenas siete minutos después de iniciado el procedimiento.

El detenido fue identificado como Juan Alejandro Sánchez Zárate, de 30 años, domiciliado en el barrio Huarpe, en Pocito. Los efectivos lo trasladaron hasta el móvil policial con el objetivo de resguardar su integridad física y continuar con las actuaciones correspondientes.

Durante la intervención, los policías secuestraron una motocicleta Yamaha YBR de color azul, dominio 710 KNY. También encontraron un bolso negro que contenía un teléfono celular ZTE gris con funda transparente, una llave de casa y $5.000 en efectivo, distribuidos en tres billetes de $1.000 y uno de $2.000.

Los objetos secuestrados fueron una llave de vivienda, cinco mil pesos y un teléfono celular.

El procedimiento tuvo además otro episodio cuando el detenido permaneció dentro del móvil policial. De acuerdo con el informe, Sánchez Zárate comenzó a golpear con sus pies la ventanilla trasera derecha del vehículo y provocó la rotura total del vidrio y la defensa metálica. Además, dañó los remaches del enrejado de seguridad de esa parte del móvil.

Al detenido se le inició una causa por daños agravados tras romper el móvil policial.

Tras el operativo, los efectivos realizaron las comunicaciones correspondientes con el sistema 105 y pusieron en conocimiento a las autoridades judiciales sobre lo ocurrido. Posteriormente se hizo presente en el lugar el ayudante fiscal Marcelo Bustos, quien dispuso el inicio del procedimiento de Flagrancia.

El caso quedó caratulado como robo en concurso real, con violación de domicilio en dos hechos y daño agravado. La investigación quedó a disposición de la Justicia para determinar las circunstancias en las que se produjeron los hechos y establecer la responsabilidad del hombre detenido.