Le robó dos novios a una famosa y tuvo el descaro de amenazarla en TV

Romina Uhrig y Coty Romero protagonizan un duro enfrentamiento que promete trasladarse a los tribunales tras cruzarse fuertemente en distintas plataformas. La exdiputada utilizó sus perfiles digitales para lanzar un aviso contundente luego de escuchar los dichos de la correntina en un programa de transmisión online. La tensión entre ambas escaló a un nivel insospechado y la ex concursante de reality show decidió no dejar pasar el episodio.

El conflicto resurgió cuando la joven correntina recordó momentos pasados de su participación mediática y sugirió favores o restricciones vinculadas al nuevo romance de la ex legisladora con un trabajador de producción. La exposición pública de esta controversia generó una ola de repercusiones que colmó la atención de los seguidores de la farándula nacional.

Frente a la acusación, la ex parlamentaria rompió el silencio en una emisión conducida por Laura Ubfal para defenderse de lo expuesto por su antigua compañera de convivencia televisiva. Durante el intercambio periodístico, sostuvo que en los espacios de reacción en vivo se debe evitar hablar de cuestiones íntimas y recomendó buscar asistencia profesional a quien mantenga diferencias personales con ella.

"Yo lo único que puedo decir es que las personas que tienen algún problema, que vayan a terapia, que vayan al psiquiatra y que solucionen sus temas ahí", expresó la referente mediática durante la entrevista. Aquella sugerencia despertó una réplica inmediata y feroz por parte de la influencer correntina.

La joven arremetió contra la preparación de la ex funcionaria y cuestionó duramente su anterior labor dentro del ámbito público. Además, arremetió sobre la sugerencia de acudir a tratamiento profesional lanzando una acusación frontal respecto al estado de las cuentas y la situación judicial de ambas.

"Me mandó al psicólogo. Yo tendría que ir al psicólogo, pero hay gente que tendría que estar presa. Yo estoy limpia en la Justicia", replicó la joven exparticipante, avivando aún más el fuego de la disputa.

La respuesta de la ex diputada no tardó en llegar mediante una publicación sobre un fondo oscuro en sus historias digitales. En esa imagen formalizó su postura y confirmó que el asunto quedó en manos de la representación letrada conducida por el letrado Walter Cormace.

"Todo acto injurioso tiene sus consecuencias legales. Lo dejo en manos del mejor @drwaltercormace. Será Juticia", sentenció la ex participante en su perfil digital para advertir que iniciará acciones formales. De esta manera, el cruce que nació ante las cámaras de televisión sumará un capítulo formal en los tribunales ordinarios.